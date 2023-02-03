Виллиан: «Мои дочки сказали, что будут болеть за «Челси» сегодня!»

Хавбек «Фулхэма» Виллиан заявил, что его дочки в лондонском дерби будут болеть за «Челси»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, что его семья будет болеть за «Челси» во время лондонского дерби.

«Моя семья, мои дочери... Они очень любят «Челси», они всегда поддерживают «Челси». Вчера я спросил у них: «За кого вы будете болеть завтра?» Они сказали: «Челси!». Я сказал: «Эй, но ваш папа сейчас играет за «Фулхэм». Они сказали: «Мы знаем, папа, ты можешь играть хорошо, ты можешь забивать голы, но мы болеем за лондонский «Челси». Это было забавно», — цитирует Виллиана The Times.

Бразилец играл за лондонцев с 2013 по 2020 год и выиграл в клубе два чемпионских титула Английской премьер-лиги.

Сегодня, 3 февраля, «Челси» сыграет с «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии. Начало — в 23.00 мск.