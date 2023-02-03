Виллиан: «Мои дочки сказали, что будут болеть за «Челси» сегодня!»

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Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, что его семья будет болеть за «Челси» во время лондонского дерби.
«Моя семья, мои дочери... Они очень любят «Челси», они всегда поддерживают «Челси». Вчера я спросил у них: «За кого вы будете болеть завтра?» Они сказали: «Челси!». Я сказал: «Эй, но ваш папа сейчас играет за «Фулхэм». Они сказали: «Мы знаем, папа, ты можешь играть хорошо, ты можешь забивать голы, но мы болеем за лондонский «Челси». Это было забавно», — цитирует Виллиана The Times.
Бразилец играл за лондонцев с 2013 по 2020 год и выиграл в клубе два чемпионских титула Английской премьер-лиги.
Сегодня, 3 февраля, «Челси» сыграет с «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии. Начало — в 23.00 мск.