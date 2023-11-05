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Сегодня, 17:09

Гравенберх — об игре за «Ливерпуль»: «Клопп выполняет обещания лучше, чем «Бавария»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал, почему перешел в английский клуб.

«Когда Клопп позвонил, он рассказал мне свой план, а затем все пошло довольно быстро. Это было действительно самое важное, чего я хотел.

Выполняет ли Клопп свои обещания лучше, чем «Бавария»? Вообще-то да!» – сказал Гравенберх Viaplay Sport.

21-летний нидерландец перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Он провел за мерсисайдцев 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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