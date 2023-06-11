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Сегодня, 15:11

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем будущем

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем будущем в команде.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

«Мое будущее? Честно, я не знаю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы. Сейчас я просто хочу насладиться этим моментом», — приводит слова Силвы Telefoot.

В сезоне-2022/23 Силва провел 55 матча, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 млн евро.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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