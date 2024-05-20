Родри: «Манчестер Сити» отличает менталитет. «Арсенал» хотел ничьей, когда играл с нами»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал борьбу с «Арсеналом» за золотые медали АПЛ сезона-2023/24.

«Арсенал» провел потрясающий сезон, но разница [между нами] была в менталитете. Когда они приехали играть с нами — им была не нужна победа. Они просто хотели ничьей», — цитирует Родри инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» с 91 очком финишировал на первом месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд завоевала чемпионский титул. Кроме того, это шестое чемпионство для Гвардиолы в АПЛ. «Арсенал» с 89 очками — второй.