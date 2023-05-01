Хавбек «МЮ» ван де Бек рассказал о восстановлении от травмы колена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассказал, когда вернется к тренировкам с командой.

«Я занят восстановлением после травмы колена, и все идет хорошо. Трудно сказать вам точное время, но мы должны посмотреть, как все пойдет. Я много занимаюсь в спортзале и постепенно приближаюсь к выходу на поле. Все идет положительно, я близок к возвращению», — приводит слова ван де Бека MUTV.

25-летний голландец в этом сезоне провел за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах. Его последняя игра за «красных дьяволов» состоялась 3 января против «Борнмута» в АПЛ (3:0).

Действующий контракт ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.