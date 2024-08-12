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Сегодня, 16:47

Хавбек «Тоттенхэма» Биссума извинился за употребление веселящего газа

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума извинился за то, что в своей соцсети опубликовал видео, на котором он вдыхает веселящий газ. Хавбек показал ролик, на которых он запечатлен с шаром с закисью азота.

«Я хочу извиниться за эти видео. Это серьезный недостаток рассудительности», — цитирует 27-летнего игрока L'Equipe.

Он добавил, что осознает, насколько серьезна ситуация и связанные с этим риски для здоровья.

«Тоттенхэм» сообщил, что начал внутреннее расследование по поводу поведения игрока.

В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей за в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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