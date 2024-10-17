Хавбек «Вест Хэма» Пакета опубликовал заявление после обвинений в ставках на матчи

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета выступил с заявлением после обвинений в нарушении регламента АПЛ касательно ставок.

Хавбек назвал фейком материалы, которые ранее были опубликованы средствами массовой информации.

«Часть этой информации полностью ложна и, по-видимому, направлена на то, чтобы подорвать мою позицию. Я также обеспокоен тем, что, несмотря на очевидную неправду и искажение информации, эти статьи ссылаются на близкий к расследованию источник», — написал Пакета в соцсети.

Он добавил, что продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения.

В июне сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может пожизненно дисквалифицировать хавбека за нарушение фэйр-плэй и игру на ставках. Отмечалось, около 60 человек, связанных с бразильцем, делали ставки на желтые карточки, выиграв более 100 тысяч фунтов стерлингов.