Хавбек «Вест Хэма» Пакета подозревается в ставках на матчи АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета подозревается в ставках на матчи чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Футбольная Ассоциация уже занимается этим делом. Все переговоры по возможному трансферу игрока прекращены. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в покупке хавбека.

Ранее форвард «Брентфорда» Айвен Тони уже был дисквалифицирован на восемь месяцев за аналогичный проступок.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 25-летний бразилец сыграл 28 матчей, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.