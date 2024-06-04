The Sun: хавбека «Вест Хэма» Пакету могут пожизненно дисквалифицировать за игру на ставках

Сегодня, 18:23
Футбольная ассоциация Англии (FA) может пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакету за нарушение фэйр-плэй и игру на ставках, сообщает The Sun.
По данным источника, около 60 человек, связанных с бразильцем, делали ставки на желтые карточки, выиграв более 100 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что Пакета отвергает все выдвинутые обвинения.
Летом 2023-го года сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера игрока из-за обвинений в ставках.
В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 43 матча за «Вест Хэм», 8 голов и 7 результативных передач.