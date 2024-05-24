Источник: хавбеку сборной Бразилии Пакете грозит дисквалификация до 10 лет из-за ставок

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета может быть дисквалифицирован на 10 лет после обвинений в нарушении принципов фэйр-плэй, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 26-летний бразилец подозревается в получении дополнительной прибыли путем ставок. Отмечается, что он мог намеренно получать желтые карточки в матчах. Речь идет об играх с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года, «Лидсом» (21 мая 2023-го) и «Борнмутом» (12 августа 2023-го).

Пакета отвергает все выдвинутые Футбольной ассоциацией Англии (FA) обвинения.

Летом 2023-го года сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера игрока из-за обвинений в ставках.

В этом сезоне на счету полузащитника 43 матча за «Вест Хэм», 8 голов и 7 результативных передач.