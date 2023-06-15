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Сегодня, 18:26

Хаверц хочет перейти из «Челси» в «Арсенал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» серьезно настроен купить полузащитника «Челси» Кая Хаверца этим летом, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, переговоры между клубами идут успешно. «Челси» хочет получить за игрока 60 миллионов фунтов стерлингов (70,2 миллиона евро). Сам Хаверц хочет перейти в «Арсенал».

24-летний футболист выступает за «Челси» с сентября 2020 года, контракт — до 30 июня 2025 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Источник: Флориан Плеттенберг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Кай Хаверц
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