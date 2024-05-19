Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:44

Хаверц — о втором месте «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслуживали большего»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал второе место команды в чемпионате Англии по итогам сезона-2023/24.

В воскресенье, 19 мая, «Арсенал» на своем поле победил «Эвертон» в матче 38-го тура АПЛ (2:1), однако лондонская команда с 89 очками финишировала на второй позиции в турнирной таблице. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко.

«Мне обидно за всех болельщиков «Арсенала». Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно. Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать, что это была отличная борьба. Сейчас мне кажется, что мы заслуживали большего. Надеюсь, в следующем году мы сможем повторить это и дать болельщикам «Арсенала» то, чего они хотят», — приводит ВВС слова Хаверца.

Хаверц присоединился к «Арсеналу» в 2023 году. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 51 матч за канониров во всех турнирах, отметившись 14 голами и 7 результативными передачами.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
2
0
Читайте также
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ второй сезон подряд