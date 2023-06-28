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Сегодня, 22:12

Хаверц попрощался с болельщиками «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц написал прощальное письмо фанатам клуба в связи с переходом в «Арсенал».

«Я бы предпочел, чтобы вы услышали о моих мыслях об уходе из «Челси» сначала от меня. Это не мой стиль, и меня расстраивает, что вам пришлось услышать об этом таким образом

Сегодня я оказался на перекрестке, где словами не описать эмоции, которые я чувствую. С тяжелым сердцем пишу это письмо, прощаюсь с клубом, который стал моим вторым домом, и с невероятными болельщиками, которые поддерживали меня на протяжении всего этого удивительного путешествия. Вместе мы пережили высоты и падения, радости и душевные боли.

Сегодня я хочу поблагодарить всех болельщиков Челси, сотрудников, тренеров и моих товарищей по команде за последние годы.

От победы в Лиге чемпионов в моем первом сезоне до победы в Суперкубке и клубном чемпионате мира, а теперь прощание – это тот путь, который я никогда не забуду.

Было честью быть частью истории «Челси». Спасибо», – написал Хаверц в соцсетях.

28 мая «Арсенал» объявил о подписании Хаверца. 24-летний немец подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.

 

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Кай Хаверц
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