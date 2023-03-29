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29 марта, 15:31

Хаверц — о сумме за трансфер в «Челси»: «Люди думают, что ты Месси»

Алина Савинова
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Нападающий Кай Хаверц рассказал о давлении со стороны болельщиков, которое возникло после его трансфера в «Челси».

«Для меня цена была большой проблемой. Я был самым дорогим игроком «Челси». Не понимаю, как столько денег платят, но в футболе это нормально: посмотрите на наши последние трансферы. Это оказывает давление, потому что люди думают, что ты Месси. Мне было около 21 года. Люди этого не видят, они видят цену, поэтому ты должен проявлять себя с первого дня и чувствуешь это напряжение», — приводит Goal слова Хаверца.

Хаверц перешел в «Челси» в 2020 году. Сумма трансфера составила 72 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.goal.com/en/news/people-think-you-are-lionel-messi-kai-havertz-opens-up-chelsea-transfer-fee-tension-defends-graham-potter/blt5e39e12d6b38ab37
Футбол
ФК Челси
Кай Хаверц
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