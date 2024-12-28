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Хаверц — о 1:0 с «Ипсвичем»: «Арсенал» мог забить еще гол или два»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Арсенала» Кай Хаверц подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Ипсвича» (1:0).

«Конечно, три очка дома — это здорово. Сложный соперник, было трудно его сломить. У них не было подходящего шанса, поэтому мы хорошо контролировали игру. Мы все равно могли забить еще один или два гола. Это АПЛ, здесь каждая команда сильна. Мы гордимся победой. Домашние игры очень важны для нас, мы чувствуем энергию болельщиков», — приводит слова Хаверца Amazon Prime.

После этого матча «Арсенал» с 36 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 12 очками — на предпоследней строчке.

Кай Хаверц
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ипсвич Таун
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