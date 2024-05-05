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Полузащитник «Арсенала» Хаверц: «Наслаждаюсь каждой секундой, проведенной под руководством Артеты»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера лондонской команды Микеля Артеты.

24-летний немецкий футболист перешел в «Арсенал» в июне 2023 года. Ранее он выступал за «Челси».

«Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной под руководством Микеля Артеты. Он научил меня стольким хорошим вещам, особенно в начале, когда мне было особенно тяжело. Я очень рад, что я здесь [в «Арсенале»]», — приводит слова Хаверца журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В текущем сезоне Хаверц провел 49 матчей за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 83 очками за 36 игр.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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