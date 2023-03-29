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Сегодня, 13:35

Хаверц: «Некоторые в команде называют меня ослом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал о своей любви к животным.

«Некоторые из моих товарищей по команде называют меня ослом. Это не из-за моей игры. С самого первого дня я почувствовал особое отношение к ослам. Это очень спокойное животное. Возможно, я олицетворял себя с ними, потому что я тоже спокоен. Они прохлаждаются весь день, почти ничего не делают, просто наслаждаются своей жизнью. Я всегда их любил. Когда мы проигрывали, я отправлялся в заповедник. Смотришь на животных, видишь в них что-то человеческое. Это было своего рода выздоровление, место, где я чувствовал умиротворение», — приводит слова Хаверца The Guardian.

В текущем сезоне он сыграл за синих 36 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Челси
Кай Хаверц
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