Хаверц в эти выходные пройдет медосмотр для перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц пройдет медосмотр в эти выходные для перехода в «Арсенал».

По данным Sky Sports, медосмотр будет проходить за границей из-за графика игрока. Если все пройдет хорошо, официальное объявление о его переходе за 65 миллионов фунтов (75,4 миллиона евро) может последовать на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что 24-летний немец подпишет контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года.

В сезоне-2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.