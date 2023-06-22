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22 июня, 23:15

Хаверц в эти выходные пройдет медосмотр для перехода в «Арсенал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц пройдет медосмотр в эти выходные для перехода в «Арсенал».

По данным Sky Sports, медосмотр будет проходить за границей из-за графика игрока. Если все пройдет хорошо, официальное объявление о его переходе за 65 миллионов фунтов (75,4 миллиона евро) может последовать на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что 24-летний немец подпишет контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года.

В сезоне-2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Кай Хаверц
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