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Сегодня, 09:03

Хаверц: «Челси» не заслуживает 11-го места в таблице»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Кай Хаверц высказался о положении своей команды в текущем сезоне.

«Это тяжелый момент. Как и всегда бывает, когда тренер покидает клуб. Это нелегко, потому что наша работа — выигрывать матчи, и когда тренера увольняют, мы также должны взять на себя ответственность за это, принять то, что есть. Мы должны быть профессионалами и принять ситуацию. В чемпионате предстоит сыграть девять матчей, и «Челси» не заслуживает 11-го места в турнирной таблице. Неприятно быть там, но мы все должны держаться вместе. Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, и мы должны быть уверены в себе. Мы входим в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Хаверца BBC Sport.

«Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 матчей за 29 туров.

Футбол
ФК Челси
Кай Хаверц
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