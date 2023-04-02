Хави Гарсия считает, что «Лидс» выглядел лучше «Арсенала» в первом тайме

Главный тренер «Лидса» Хави Гарсия оценил игру команды в матче 29-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:4).

«Считаю, что в первом тайме мы были лучше, а во втором нас подкосил быстрый гол. Тогда игра поменялась, мои игроки пытались вернуться, но не получилось. Жаловаться некогда, потому что через три дня у нас новый матч, против «Ноттингем Форест». Мы уже думаем о нем», — цитирует специалиста BBC Sport.

«Арсенал» с 72 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» на 16-й строчке (26).