Хави может стать новым главным тренером «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави в скором времени может возглавить лондонский «Челси», сообщает журналист Педро Алмейда в своих социальных сетях.

В настоящее время руководство «Челси» изучает, подходит ли испанский специалист на должность нового главного тренера «ариктократов».

По окончании сезона-2023/24 руководство «Барселоны» отправило Хави в отставку.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера.

«Челси» завершил прошедший чемпионат Англии на шестом месте в таблице, попав в квалификацию Лиги конференций сезона-2024/25.