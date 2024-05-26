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Сегодня, 15:50

Хави может стать новым главным тренером «Челси»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави в скором времени может возглавить лондонский «Челси», сообщает журналист Педро Алмейда в своих социальных сетях.

В настоящее время руководство «Челси» изучает, подходит ли испанский специалист на должность нового главного тренера «ариктократов».

По окончании сезона-2023/24 руководство «Барселоны» отправило Хави в отставку.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера.

«Челси» завершил прошедший чемпионат Англии на шестом месте в таблице, попав в квалификацию Лиги конференций сезона-2024/25.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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