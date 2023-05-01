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Сегодня, 16:41

Хави заявил, что «Манчестер Сити» заслужил требл в этом сезоне

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный требл «Манчестер Сити» в этом сезоне.

«Конечно, это было бы честно и заслуженно. На мой взгляд, сейчас «Манчестер Сити» — это лучшая команда. У них лучший тренер в мире и качество футбола. Нам стоит смотреть и заимствовать лучшее из их игры», — сказал Хави на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» претендует на победу в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

«Сити» с 76 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от ближайшего конкурента «Арсенала» составляет 1 очко. У «горожан» есть две игры в запасе. В финале Кубка Англии их соперником станет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

Первый матч 1/2 финала ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 9 мая.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Манчестер Сити
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