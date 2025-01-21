Хайдаров прокомментировал переход Хусанова в «Манчестер Сити»

Бывший тренер молодежной сборной Узбекистана Равшан Хайдаров прокомментировал переход защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«Абдукодир очень воспитанный, уравновешенный не по возрасту. Бывало, я неделями не слышал его голос на тренировках. Пока что-то не спрошу, сам не заговорит. Гвардиоле повезло работать с Абдукодиром. Такой футболист — мечта любого тренера. Он — командный игрок, очень гибкий и умеет прислушиваться. Абдукодир также послушный и дисциплинированный по отношению к тренерским установкам. С таким приятно работать, в том числе и Гвардиоле.

Думаю, в Абдукодире видят укрепление обороны, чтобы он своей скоростью поддерживал впереди. С атакой у «Сити» проблем нет, а готовность к контратакам хромает. С Абдукодиром станет лучше.

Мои поздравления родителям, тренерам и тем, кто участвовал в развитии футболиста. Это большое событие для узбекского футбола. Он поднял рейтинг Узбекистана на международном уровне. Желаю Абдукодиру не останавливаться!» — сказал Хайдаров Legalbet.ru.

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника. Хусанов стал первым узбекским футболистом в АПЛ.