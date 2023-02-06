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Сегодня, 18:00

Хазенхюттль является основным претендентом на пост главного тренера «Лидса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль является основным претендентом на пост главного тренера «Лидса», пишет журналист Флориан Плеттенберг.

6 февраля «Лидс» объявил об отставке главного тренера команды Джесси Марша.

Такое решение было принято после 7-матчевой безвыигрышной серии в чемпионате Англии, где «павлины» занимают 17-е место.

7 ноября «Саутгемптон» уволил Хазенхюттля с поста главного тренера. 55-летний австрийский специалист покинул пост, который он занимал с декабря 2018 года.

ФК Лидс
Ральф Хазенхюттль
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