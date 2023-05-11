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Сегодня, 14:45

Хендерсон рассказал, сколько еще планирует отыграть на топ-уровне

Виктория Кравченко
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что намерен еще несколько лет отыграть на топ-уровне.

В июне этого года англичанину исполнится 33 года.

«Я чувствую себя хорошо, несмотря на возраст. Иногда мы играли каждые три дня, но я справлялся с нагрузками. Я смотрю на игроков вроде Карима Бензема и Луки Модрича, которые находятся в солидном возрасте, но показывают отличные выступления. Надеюсь, у меня впереди еще хотя бы пара лет на топ-уровне», — цитирует Хендерсона Football Daily.

В составе «Ливерпуля» футболист играет с 2011 года. С мерсисайдским клубом полузащитник выиграл 8 трофеев.

Джордан Хендерсон
ФК Ливерпуль
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