Хенрик Ларссон считает, что у форварда «МЮ» Хейлунна перспективное будущее

Экс-футболист Хенрик Ларссон рассказал, что думает о перспективах форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хейлунна.

«Пока рано судить, но Хейлунн выглядит интересно, в нем ощущается физическая мощь. Ему нужно время, чтобы освоиться, он все еще новичок, продолжает привыкать к товарищам по команде. Надеюсь, он станет отличным нападающим в «Манчестер Юнайтед», — цитирует The United Stand Ларссона.

В 9 матчах АПЛ 20-летний футболист пока не отличился результативнми действиями. В 4 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне он забил 5 голов.