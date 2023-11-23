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Сегодня, 07:37

Хенрик Ларссон считает, что у форварда «МЮ» Хейлунна перспективное будущее

Виктория Кравченко
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Экс-футболист Хенрик Ларссон рассказал, что думает о перспективах форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмуса Хейлунна.

«Пока рано судить, но Хейлунн выглядит интересно, в нем ощущается физическая мощь. Ему нужно время, чтобы освоиться, он все еще новичок, продолжает привыкать к товарищам по команде. Надеюсь, он станет отличным нападающим в «Манчестер Юнайтед», — цитирует The United Stand Ларссона.

В 9 матчах АПЛ 20-летний футболист пока не отличился результативнми действиями. В 4 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне он забил 5 голов.

ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
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