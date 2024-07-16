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Сегодня, 10:00

Херст надеется, что Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

Алина Савинова
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Чемпион мира 1966 года Джефф Херст поделился мыслями о будущем главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после Евро-2024.

«Я бы хотел, чтобы он остался. Почему бы не оставить кого-то, кто сделал столько всего за последние шесть лет по сравнению с прошлым? Но я думаю, что все будет зависеть от Гарета — это невероятно напряженная работа. Юрген Клопп берет перерыв из-за огромного давления, с которым ему пришлось столкнуться в «Ливерпуле», и можно понять, если Гарет решит сделать то же самое после стольких лет и всей критики, которую вы неизбежно получаете на этой работе. Ему придется обсудить это со своей семьей, которая гораздо важнее, чем руководство футбольной командой», — приводит Goal слова Херста.

Гарет Саутгейт. «Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро

В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд. 53-летний специалист возглавляет «Трех львов» с 2016 года.

Источник: Goal
Евро-2024
Гарет Саутгейт
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