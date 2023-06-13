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Сегодня, 13:33

Хейлунд отреагировал на новость об интересе к нему со стороны «МЮ»

Виктория Кравченко
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Форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что манкунианцы купят футболиста, если сорвется трансфер Гарри Кейна.

«Это большой клуб, и если пишут, что я им нужен, то я, делаю что-то правильно. Посмотрим, что будет. Я вполне могу себе представить, что этим летом многое может произойти в связи с чехардой нападающих. Многим клубам не хватает «девятки», так что что-то наверняка произойдет — посмотрим, коснется ли это меня», — цитирует игрока Tipsbladet.

Футболист подчеркнул, что он счастлив играть за «Аталанту».

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел в серии А 32 матча, забив 9 голов и сделав 2 ассиста.

ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
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