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Сегодня, 01:23

Хейтинга вошел в тренерский штаб Мойеса в «Вест Хэме». В июне его уволили из «Аякса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вест Хэм» объявил о назначении Джона Хейтинги, Марка Робсона и Генри Ньюмана помощниками главного тренера команды Дэвида Мойеса. Они присоединились к тренерскому штабу, в который уже входили Билли МакКинли, Кевин Нолан и тренер вратарей Хави Валеро.

Бывший игрок сборной Нидерландов Хейтинга до июня этого года занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Аякса». Он воссоединился с Мойесом, с которым работал 14 лет назад в качестве игрока в «Эвертоне».

Робсон перешел с поста ведущего тренера академии клуба, который он занимал с момента перехода в клуб из «Питерборо Юнайтед» в ноябре 2021 года, а Ньюман ранее в течение четырех лет работал аналитиком.

«Я хотел бы поприветствовать Джона в «Вест Хэме», а также поприветствовать Марка и Генри в основной команде. Джона я знаю уже давно. Он приобрел очень хороший опыт с тех пор, как начал свою тренерскую карьеру в академии «Аякса» и пробился в первую команду. Марк и Генри уже знакомы всем в клубе, и заслужили возможность занять достойное место в нашей структуре», — отметил Мойес.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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