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15 апреля, 15:50

Хитон и Эванс покинут «МЮ» по окончании сезона

Камила Абдурахманова
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По информации журналиста Фабрицио Романо, 39-летний вратарь Том Хитон и 37-летний защитник Джонни Эванс уйдут из «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона. Их контракты с клубом действуют до 30 июня 2025 года.

Джонни Эванс — воспитанник «Манчестер Юнайтед», он был в системе клуба до 2015 года. В июле 2023 года защитник снова присоединился к команде. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах и забил один гол.

Том Хитон тоже окончил академию «Юнайтед». Вратарь ушел из клуба летом 2010 года, а через девять лет вернулся обратно.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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