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Сегодня, 08:20

Ходжсон не стал комментировать свое будущее в «Кристал Пэлас»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что не готов обсуждать свое будущее в клубе после окончания сезона-2022/2023.

«Я вообще не готов говорить об этом. Что случится после окончания сезона, то случится. На данный момент я просто планирую наслаждаться этим последним месяцев, комментарий не хочу давать.

Могу лишь процитировать забавный комментарий Джеймса Томкинса: «Что вы ищите? Ещё одни золотые часы? Так это не ко мне!» — цитирует Ходжсона издание Evening Standard.

75-летний Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» в конце марта, подписав контракт до конца сезона-2022/2023. Под его руководством «Пэлас» добился четырёх побед в шести матчах.

ФК Кристал Пэлас
Рой Ходжсон
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