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Сегодня, 06:14

Ходжсон недоволен первым таймом «Кристал Пэлас» против «Вулверхэмптона»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон оценил игру команды в матче 4-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:2).

«Мы не были хороши в первом тайме. Соперник был лучше в первой половине встреч. Мы могли сыграть много лучше. К счастью, нам удалось забить хорошие голы, иначе мы бы не выиграли. Счастлив, что взяли три очка, но игра показала, что нам есть куда прогрессировать», — цитирует Ходжсона BBC Sport.

В 5-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» предстоит сыграть с «Астон Виллой». Команда Ходжосона с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
Рой Ходжсон
0
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1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 3 : 0
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
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