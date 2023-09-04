Ходжсон недоволен первым таймом «Кристал Пэлас» против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон оценил игру команды в матче 4-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:2).

«Мы не были хороши в первом тайме. Соперник был лучше в первой половине встреч. Мы могли сыграть много лучше. К счастью, нам удалось забить хорошие голы, иначе мы бы не выиграли. Счастлив, что взяли три очка, но игра показала, что нам есть куда прогрессировать», — цитирует Ходжсона BBC Sport.

В 5-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» предстоит сыграть с «Астон Виллой». Команда Ходжосона с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.