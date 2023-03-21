Ходжсон возглавит «Кристал Пэлас» до конца сезона-2022/23

«Кристал Пэлас» назначит Роя Ходжсона на пост главного тренера команды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб готовит документы для официального назначения 75-летнего специалиста, которое должно состояться на этой неделе. Ходжсон уже принял условия, контракт будет рассчитан до июня 2023 года. Это будет 24-й пост в его футбольной карьере тренера, начавшейся в 1976 году.

17 марта «Кристал Пэлас» объявил об увольнении Патрика Виейра. 46-летний француз возглавлял лондонцев с лета 2021 года.

В текущем сезоне команда с 27 очками занимает 12 место в АПЛ после 28 туров.