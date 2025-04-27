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Сегодня, 09:47

Холанд и Родри возобновили тренировки

Камила Абдурахманова
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Футболисты «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и Родри вернулись к тренировкам после травм.

Родри, 28-летний испанский полузащитник, не участвовал в матчах с сентября прошлого года из-за разрыва крестообразных связок. Холанн, 24-летний норвежский футболист, пропустил последний месяц сезона из-за травмы голеностопа.

В текущем сезоне Родри принял участие только в трех матчах и не отметился результативными действиями. Холанн сыграл 40 матчей, забив 30 голов и сделав четыре голевые передачи.

«Манчестер Сити» сыграет следующий матч 27 апреля против «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка Англии. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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