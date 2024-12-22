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Холанн назвал причину поражения «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Камила Абдурахманова
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал свою игру в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

«Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы», — приводит слова Холанна TNT Sports.

В последних шести матчах АПЛ в составе «Манчестер Сити» норвежский нападающий забил лишь один гол. В этом сезоне Холанд участвовал в 24 матчах во всех турнирах, где он смог забить 18 голов и отдать одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает шестое место. Лидер турнира — «Ливерпуль», у него 36 очков после 15 игр.

ФК Манчестер Сити
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