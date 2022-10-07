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Сегодня, 01:13

Холанн благодаря бонусам является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии из-за легкодостижимых бонусов, утверждает Daily Mail.

По информации источника, 22-летний норвежец в Англии зарабатывает 865 тысяч фунтов в неделю, так как в контракте прописаны бонусы, которые ему практически гарантированы.

Также в список самых высокооплачиваемых игроков лиги входят Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 375 тысяч фунтов в неделю, а также Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 480 тысяч фунтов.

В этом сезоне Холанн сыграл в 12 матчаз во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 2 голевые передачи.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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