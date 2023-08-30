Холанн признан лучшим игроком года АПЛ по версии PFA

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн получил награду лучшему игроку года в АПЛ от PFA.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «горожан» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами.

Также в прошлом сезоне 23-летний форвард вместе с клубом взял требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В 2022 году лучшим игроком сезона АПЛ по версии PFA был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.