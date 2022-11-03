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Сегодня, 14:36

Холанн, Де Брейне и Кепа номинированы на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Официальный сайт английской премьер-лиги объявил имена кандидатов на звание лучшего футболиста турнира в октябре.

На награду претендуют Мигель Альмирон, Бруну Гимарайнс, Киран Триппьер (все трое — «Ньюкасл»), Кевин Де Брейне, Эрлин Холанн (оба — «Манчестер Сити»), Кепа Ариссабалага («Челси»), Леандро Троссар («Брайтон») и Гранит Джака («Арсенал»).

Эрлин Холанн уже становился лучшим игроком месяца в чемпионате Англии — он получил награду за август.

Лучшим футболистом АПЛ в сентябре становился форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Кевин де Брейне
Кепа Аррисабалага
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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