Холанн, Де Брейне и Кепа номинированы на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

Официальный сайт английской премьер-лиги объявил имена кандидатов на звание лучшего футболиста турнира в октябре.

На награду претендуют Мигель Альмирон, Бруну Гимарайнс, Киран Триппьер (все трое — «Ньюкасл»), Кевин Де Брейне, Эрлин Холанн (оба — «Манчестер Сити»), Кепа Ариссабалага («Челси»), Леандро Троссар («Брайтон») и Гранит Джака («Арсенал»).

Эрлин Холанн уже становился лучшим игроком месяца в чемпионате Англии — он получил награду за август.

Лучшим футболистом АПЛ в сентябре становился форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.