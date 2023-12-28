Холанн и Салах — в символической сборной АПЛ-2023 по версии ESPN

Портал ESPN опубликовал символическую сборную АПЛ в 2023 году.

По итогам года в команду лучших игроков чемпионата Англии попали:

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Вильям Салиба («Арсенал»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Мартин Эдегор и Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);

Нападающие: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В АПЛ-2023/24 с 42 очками в 19 играх лидирует «Ливерпуль». «Арсенал», набравший 40 очков после 18 матчей, на втором месте, тройку сильнейших с 39 очками замыкает «Астон Вилла», сыгравшая 19 матчей.