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Сегодня, 12:34

Холанн, Кейн, де Брюйне, Сака, Эдегор и Стоунс номинированы на приз игроку сезона в АПЛ от PFA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала номинантов на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.

На награду претендуют Эрлинн Холанн, Кевин де Брейне и Джон Стоунс (все — «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал») и Харри Кейн («Тоттенхэм», перешел в «Баварию»).

В 2022 году форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии PFA.

Источник: PFA
Гарри Кейн
Джон Стоунс
Кевин де Брейне
Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Букайо Сака
0
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 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 - : -
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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