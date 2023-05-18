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18 мая, 16:49

Холанн, Кейн и Де Брейне претендуют на звание игрока сезона в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ.
Фото Соцсети
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АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока сезона.

На награду претендуют: Кевин де Брейне, Эрлин Холанн (оба «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Победитель будет выбран по итогам голосования болельщиков и экспертов. Имя обладателя награды назовут 27 мая.

Номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ.
Фото Соцсети

После 36 туров «Манчестер Сити» с 85 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал», идущий вторым, на 4 балла. При этом у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

Гарри Кейн
Кевин де Брейне
Киран Триппьер
Мартин Эдегор
Эрлин Холанн
Футбол
Букайо Сака
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