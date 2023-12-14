Холанн, Мбаппе и Месси вошли в финальную тройку номинантов награды The Best от ФИФА

Сегодня, 17:45
ФИФА назвала итоговую тройку номинантов награды The Best, которая будет вручена лучшему игроку 2023 года.
В финальную тройку вошли: Эрлин Холанн («Манчестер Сити», сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина).
Имя обладателя награды объявят 15 января 2024 года на церемонии в Лондоне. При составлении списка номинантов учитывался период с декабря 2022 по август 2023 года.
Эта же тройка футболистов вошла в финальную тройку голосования за «Золотой мяч»-2023. Победителем награды в восьмой раз стал Месси. Второе место в голосовании занял Холанн, третье – Мбаппе.