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Сегодня, 17:45

Холанн, Мбаппе и Месси вошли в финальную тройку номинантов награды The Best от ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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ФИФА назвала итоговую тройку номинантов награды The Best, которая будет вручена лучшему игроку 2023 года.

В финальную тройку вошли: Эрлин Холанн («Манчестер Сити», сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина).

Имя обладателя награды объявят 15 января 2024 года на церемонии в Лондоне. При составлении списка номинантов учитывался период с декабря 2022 по август 2023 года.

Эта же тройка футболистов вошла в финальную тройку голосования за «Золотой мяч»-2023. Победителем награды в восьмой раз стал Месси. Второе место в голосовании занял Холанн, третье – Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФИФА
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