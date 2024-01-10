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Сегодня, 09:30

Холанн может перейти в «Барселону» летом 2024 года

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, 23-летний футболист станет игроком «Барселоны». Каталонцы заплатят за трансфер норвежца 100 миллионов евро. Сам форвард давно согласился перейти в «Барсу».

Сообщалось, что Холанн может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро. Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ.

В текущем сезоне Холанн провел 22 матча за «Манчестер Сити», забил 19 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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