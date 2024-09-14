Холанн может пропустить ближайший матч «Манчестер Сити» из-за трагедии в семье

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может не выйти на поле в матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда», сообщает Marca.

Как отмечает источник, ушел из жизни близкий друг футболиста — Ивар Эггья, шафер на свадьбе его отца Алфи Холанна. Норвежец с детства находился в близких отношениях с Иваром и приглашал его на самые важные в своей карьере мероприятия. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола разрешил Холанну не принимать участие в матче, однако окончательное решение остается за форвардом.

Игра между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» пройдет в субботу, 14 сентября, и начнется в 17.00 по московскому времени.

В этом сезоне Холанн провел 4 матча за горожан во всех турнирах, забив семь голов. 24-летний футболист был признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам августа.