Холанн: «Гвардиола — лучший тренер в мире и, наверное, в истории»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал продление контракта главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола — лучший тренер в мире. И, наверное, лучший из тех, кто когда-либо существовал. Я очень многого жду [от работы вместе с ним] и он оправдывает эти ожидания каждую секунду. Я очень счастлив», — цитирует норвежца Sky Sports.

21 ноября «горожане» объявили о продлении контракта с 53-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.