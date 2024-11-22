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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал продление контракта главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Гвардиола — лучший тренер в мире. И, наверное, лучший из тех, кто когда-либо существовал. Я очень многого жду [от работы вместе с ним] и он оправдывает эти ожидания каждую секунду. Я очень счастлив», — цитирует норвежца Sky Sports.
21 ноября «горожане» объявили о продлении контракта с 53-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.