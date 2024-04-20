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Сегодня, 19:35

Холанн не сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии из-за травмы

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не примет участие в полуфинальном матче Кубка Англии с «Челси». Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

По словам специалиаста, из-за травмы норвежец рискует пропустить перенесенную игру 29-го тура АПЛ против «Брайтона», которая состоится 25 апреля.

«Он травмирован. Не думаю, что там что-то серьезное, но сегодня он сыграть не сможет. Я не знаю [будет ли он готов к игре с «Брайтоном»]», — цитирует Гвардиолу BBC.

В нынешнем сезоне Холанн отыграл 39 встреч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 6 результативных передач.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» проходит сегодня, 20 апреля, в Лондоне. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия. Кубок. 1/2 финала
20 апр, 19:15. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Челси

 

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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