Холанн — о судействе в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»: «Что за...»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал один из эпизодов матча с «Тоттенхэмом» (3:3) в 14-м туре АПЛ.

В концовке встречи арбитр Саймон Хупер дал игрокам «горожан» продолжить игру после фола Эмерсона Рояла в центре поля. После этого Холанн отдал Джеку Грилишу передачу, которая выводила полузащитника один на один с голкипером «шпор», но судья неожиданно остановил игру, чтобы показать игроку «Тоттенхэма» желтую карточку.

«Что за...», — написал Холанн в ответ на видео эпизода в соцсетях.