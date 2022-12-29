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Сегодня, 08:33

Холанн обогнал своего отца по голам в чемпионате Англии

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (3:1) и обогнал своего отца Альфа-Инге Холанна по голам в АПЛ.

22-летний норвежец достиг отметки в 20 забитых мячей в АПЛ быстрее всех в истории чемпионата. Ему понадобилось для этого 14 матчей. Таким образом, Холанн-младший побил рекорд своего отца, который забил 18 голов за 181 встречу.

В текущем сезоне норвежский нападающий провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал три результативные передачи.

Холанн-старший был полузащитником и играл в АПЛ с 1994 по 2003 год. Он выступал за «Манчестер Сити», «Лидс» и «Ноттингем Форест».

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 15 матчей. Следующий матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии «Сити» сыграет против «Эвертона» 31 декабря, начало — 18.00 мск.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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