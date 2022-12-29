Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:33

Холанн объяснил, почему он не праздновал голы в ворота «Лидса»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн объяснил, почему он не праздновал забитые голы в ворота «Лидса» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии. В этой встрече норвежский форвард отметился дублем.

«То, что я не праздновал свои голы в матче с «Лидсом», было запланировано. Я чувствовал, что не должен праздновать. Я с уважением отношусь к Лидсу, городу, где я родился. Конечно, я радовался вместе с Грилишем, поблагодарил его за хорошую работу, так как те две голевые передачи, которые он мне отдал, были фантастическими. Сегодня мои родители были на трибунах, присутствовала вся семья. Для меня это по-настоящему важно. Когда я был маленьким, у меня была футболка «Лидса» и джерси «Манчестер Сити» моего отца», — приводит слова Холанна VG.

22-летний форвард родился в Лидсе, его отец — Альф-Инге Холанн также был профессиональным футболистом и выступал за местную команду.

В текущем сезоне норвежский нападающий провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал три результативные передачи.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 15 матчей. Следующий матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии «Сити» сыграет против «Эвертона» 31 декабря, начало — 18.00 мск.

Эрлин Холанн
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гвардиола — о Филлипсе: «У него прекрасное тело. Он такой сексуальный!»