Холанн объяснил, почему он не праздновал голы в ворота «Лидса»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн объяснил, почему он не праздновал забитые голы в ворота «Лидса» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии. В этой встрече норвежский форвард отметился дублем.

«То, что я не праздновал свои голы в матче с «Лидсом», было запланировано. Я чувствовал, что не должен праздновать. Я с уважением отношусь к Лидсу, городу, где я родился. Конечно, я радовался вместе с Грилишем, поблагодарил его за хорошую работу, так как те две голевые передачи, которые он мне отдал, были фантастическими. Сегодня мои родители были на трибунах, присутствовала вся семья. Для меня это по-настоящему важно. Когда я был маленьким, у меня была футболка «Лидса» и джерси «Манчестер Сити» моего отца», — приводит слова Холанна VG.

22-летний форвард родился в Лидсе, его отец — Альф-Инге Холанн также был профессиональным футболистом и выступал за местную команду.

В текущем сезоне норвежский нападающий провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал три результативные передачи.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 15 матчей. Следующий матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии «Сити» сыграет против «Эвертона» 31 декабря, начало — 18.00 мск.