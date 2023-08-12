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Сегодня, 00:38

Холанн — о матче с «Бернли»: «Хорошо начать сезон с победы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

«Хорошо начать снова после двух месяцев без футбола. И, конечно, хорошо начать с победы. Я думаю, что для первой игры мы достаточно хорошо контролировали мяч. Мы все еще находимся в «стартовой фазе» этого марафона. Мне нужно продолжать работать, не думать слишком много о обо всем, не сосредотачиваться на негативе», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Холанн в матче с «Бернли» оформил дубль.

19 августа «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».

Эрлин Холанн
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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